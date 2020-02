Cum arata clasamentul in play-off-ul Ligii 1 dupa injumatatirea punctelor

Ziare.

com

Dupa trecerea in faza a doua a sezonului, punctele echipelor vor fi impartite.La startul play-off-ului, clasamentul Ligii 1 se va prezenta astfel:1. CFR Cluj 26p2. Craiova 23p3. FCSB 22p4. Gaz Metan 22p5. Astra 21p6. Botosani 21p**FC Botosani va juca in aceasta seara cu Poli Iasi si in caz de victorie, va intra in play-off cu 23 de puncte. Daca vor remiza, atunci moldovenii vor incepe play-off-ul cu 22 de puncte.In play-off se va juca dupa sistemul tur-retur.Vezi: Dan Petrescu a rabufnit dupa victoria lui CFR Cluj in derbiul cu Craiova: "Muncim ca prostii si ni se iau punctele" I.G.