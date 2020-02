Cum arata clasamentul Ligii 1 dupa depunctarea confirmata de TAS

Ziare.

Astfel, Astra are 40 de puncte, in loc de cele 43 de puncte obtinute pe teren, si ocupa locul 4 in clasamentul Ligii 1.Clasament care se prezinta astfel cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat:1. CFR Cluj 48p2. Craiova 43p3. FCSB 43p4. Astra 40p5. Botosani 39p6. Viitorul 38p----------------7. Gaz Metan 37p8. Sepsi 32p9. Dinamo 31p10. Hermannstadt 24p11. Chindia 24p12. Poli Iasi 22p13. Clinceni 21p14. Voluntari 14pPrimele sase clasate obtin calificarea in play-off, in timp ce ultimele opt clasate se vor duela in play-out.In 20 decembrie 2019, Comisia de apel pentru acordarea licentei cluburilor a solutionat apelul formulat de AFC Astra impotriva hotararii instantei de fond de sanctionare ca urmare a incalcarii cerintelor de monitorizare financiara.I.G.