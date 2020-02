Cum se prezinta clasamentul Ligii 1 cu trei etape ramase de disputat pana la sfarsitul sezonului regulat

Ziare.

Ilfovenii raman pe ultima pozitie a clasamentului, cu doar 11 puncte stranse in 23 de etape!Dar iata cum arata clasamentul Ligii 1 cu doar trei etape ramase de disputat pana la sfarsitul sezonului regulat:1. CFR Cluj 47p2. FCSB 42p3. Craiova 40p4. Astra 40p5. Viitorul 38p6. Botosani 36p----------------7. Gaz Metan 36p8. Dinamo 31p9. Sepsi 29p10. Hermannstadt 24p11. Poli Iasi 22p12. Chindia 21p13. Clinceni 20p14. Voluntari 11pPrimele 6 clasate vor obtine calificarea in play-off, in timp ce ultimele 8 clasate se vor duela in play-out.I.G.