Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Poli Iasi - Clinceni 2-0

Voluntari - Astra 1-2

Gaz Metan Medias - Sepsi OSK 1-1

CFR Cluj - Dinamo 1-0

Universitatea Craiova - Chindia 1-0

Viitorul - Hermannstadt 3-2

FCSB - FC Botosani 0-2

Iata insa rezultatele complete din aceasta runda:Clasamentul este condus de Viitorul si Craiova, singurele formatii care au maxim de puncte dupa trei runde disputate in acest sezon:1. FC Viitorul 9 puncte2. Universitatea Craiova 9p3. FC Botosani 74. CFR Cluj 7p5. Poli Iasi 7p6. Gaz Metan Medias 5p7. Astra Giurgiu 4p8. FCSB 4p9. Sepsi 3p10. Chindia Targoviste 1p11. FC Voluntari 1p12. Hermannstadt 0p13. Clinceni 0p14. Dinamo 0pTopul golgheterilor il are in fruntea sa pe brazilianul Eric, de la Viitorul, cu trei goluri in trei meciuri M.D.