Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Astra Giurgiu - Gaz Metan Medias 1-0

Dinamo - Poli Iasi 1-0

Sepsi OSK - Universitatea Craiova 1-0

Chindia - Academica Clinceni 2-5

Hermannstadt - CFR Cluj 1-1

FC Botosani - FC Viitorul 1-0

Campioana CFR Cluj a remizat la Hermannstadt, iar Craiova lui Piturca a fost invinsa de Sepsi, tot o infrangere "bifand" si Viitorul lui Gica Hagi De aceste surprize poate profita FCSB , al carei meci cu Voluntari a fost amanat din cauza ploii.Iata insa rezultatele complete: FC Voluntari - FCSB - AMANATClasamentul este condus in continuare de CFR Cluj, insa ardelenii isi pierd usor din avansul luat in prima parte a sezonului regulat.1. CFR Cluj 35 puncte2. Astra 34p3. FC Viitorul 32p4. U Craiova 31p5. Gaz Metan Medias 27p6. FCSB 27p (un meci in minus)7. Botosani 26p8. Dinamo 25p9. Poli Iasi 22p10. Sepsi 19p11. Academica Clinceni 18p12. Chindia 17p13. Hermannstadt 15p14. Voluntari 8p (un meci in minus)M.D.