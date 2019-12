Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Dinamo - Sepsi Sf. Gheorghe 1-2

Academica Clinceni - FC Botosani 1-1

Poli Iasi - Gaz Metan Medias 1-2

Universitatea Craiova - FC Voluntari 2-1

Chindia - AFC Hermannstadt 1-1

Viitorul - FCSB 0-2

CFR Cluj - Astra Giurgiu 2-0

Ardelenii s-au impus si au revenit pe primul loc in clasament la ultima partida a lui Juan Emmanuel Culio in Gruia, argentinianul urmand a se retrage din fotbal.Iata insa rezultatele complete:CFR revine pe primul loc al clasamentului Ligii 1 dupa victoria de luni, iar lupta pentru play-off incepe sa se clarifice tot mai mult:1. CFR Cluj 41 puncte2. Astra 40p3. CSU Craiova 37p4. FCSB 36p5. Viitorul 35p6. Gaz Metan 33p7. Botosani 30p8. Dinamo 28p9. Sepsi 25p10. Poli Iasi 22p11. Chindia 21p12. Academica Clinceni 20p13. Hermannstadt 20p14. Voluntari 8pTopul golgheterilor este condus de Florinel Coman, autor a noua reusite in acest sezon.M.D.