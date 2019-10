Liga 1: Chindia scoate un punct in fata Mediasului

Ziare.

Scorul final al partidei a fost 1-1, golul gazdelor venind cu 5 minute inainte de final.Dupa o prima repriza in care Mediasul a avut ocaziile, insa nu a putut concretiza, cei de la Chindia s-au mai dezmortit in partea secunda, cand au aparut periculos in careul advers.Elevii lui Edi Iordanescu au ratat si ei sanse uriase, astfel ca era numai o chestiune de timp pana la gol.Ardelenii au inscris primii, prin Bus, care a trimis in plasa un balon scapat in fata de portarul Aioani in urma unui sut al lui Olaru.Gazdele au avut forta de a egala pe final, atunci cand Pitian a trimis cu capul imparabil pentru Plesca si a salvat o remiza pentru Chindia.: Aioani - Martac, Benga, Pitian, D. Dumitrascu - O. Bic, L Mihai - Yameogo, Cherchez, Dumiter - Vodut;Rezerve: D. Moldovan, Dudea, Neciu, Novac, A. Burlacu, Rata, Negut: Plesca - R. Romeo, Larie, M. Constantin, Velisar - Droppa, Diakota, Chamed - Olaru, Cardoso, S. Bus;Rezerve: Batista, Pleasca, R. Popa, N. Rosu, Draghici, Trif, Ely FernandesM.D.