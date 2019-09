Un antrenor din Liga 1 si-a anuntat demisia: "E ultimul mei meci"

Ziare.

Costel Enache va pleca de la Hermannstadt dupa infrangerea cu Botosani, el asumandu-si greseala de a nu gasi solutii pentru a castiga unele partide."O dezamagire, nu am reusit sa ne apropiem de obiectiv. Nu ar fi trebuit sa pierdem azi, dar oricum in ultima vreme am jucat anost. Lucrurile nu pot continua asa, nu am fost inspirat, nu am putut sa-i motivez pe jucatorii mei, chiar daca am muncit bine la antrenamente, nu am gasit solutii pentru jocuri. De aceea, va anunt ca e ultimul meu meci la Hermannstadt", a anuntat Costel Enache la conferinta de presa.Hermannstadt a pierdut pe teren propriu duelul cu FC Botosani, scor 0-1, si este tot mai departe de obiectivul pentru acest sezon, calificarea in play-off.M.D.