Dinamo pierde dramatic la Botosani

"Cainii" au rezistat 90 de minute in fata unei formatii artagoase, insa au primit gol in prelungiri si nu au mai putut reveni.Duelul de la Botosani a inceput intr-o nota echilibrata, insa treptat gazdele au inceput sa il puna tot mai des la incercare pe Piscitelli.Portarul lui Dinamo s-a aflat intotdeauna la post si a reusit sa scoata mingi fantastice, pastrand sansele "ros-albilor" la un punct izbavitor.Nu a fost asa pentru ca tanarul Cimpanu a reusit sa aduca victoria pentru gruparea moldava cu un gol marcat la prima atingere de balon, imediat dupa ce a fost introdus in teren.Cele trei puncte aduc Botosaniul la egalitate cu Mediasul, in timp ce Dinamo pierde teren serios in lupta pentru play-off.Min.90+4 Finalul partidei!Min.90Min.81 Intervine din nou Piscitelli, de aceasta data in fata lui Papa.Min.76 Piscitelli scoate incredibil de sub transversala!Min.65 Asediu la poarta lui Dinamo.Min.56 Puljic comite un hent, insa arbitrul nu dicteaza penalti.Min.50 Dinamovistii incep ceva mai bine aceasta repriza secunda.Min.46 Incepe partea secunda!_______________________________Min.45+2 Finalul primei reprize.Min.45 Piscitelli intervine excelent si scoate un gol ca si facut!Min.39 Atacuri ceva mai bune ale dinamovistilor, fara efect insa pe tabela.Min.27 Cartonas galben pentru Filip.Min.25 Piscitelli retine sutul trimis de Papa.Min.20 Cartonas galben pentru Rauta.Min.10 Partida echilibrata, fara ocazii.Min.1 Fluier de start in aceasta partida!: Hankic - Harut, Miron, Chindris, Tiganasu - Rodriguez, Papa - M.Roman, Ongenda, Ashkovski - OfosuRezerve: Pap, Patache, Holzmann, Keyta, Ebenhofer, CimpanuAntrenor: Marius Croitoru: Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, Bejan, Corbu - Mrzlkaj, Filip - Mihai, Rauta, Sorescu - PerovicRezerve: Straton, Grigore, Fabbrini, Ahmed Bani, Klimavicius, D. Popa, R.MoldoveanuAntrenor: Dusan Uhrin