FCSB castiga in fata echipei lui Edi Iordanescu

Gruparea din Berceni a castigat cu scorul de 2-0 la capatul unui meci destul de complicat, in care ardelenii au avut si ei sanse mari de a marca.Prima repriza a partidei disputata pe un National Arena dezolant de gol a fost complicata pentru gazde, care au suferit destul de mult.Cea mai mare ocazie a fost ratata de medieseni la jumatate primei parti, atunci cand balonul trimis de Ely Fernandes a fost respins greu de Balgradean, iar Bus a trimis in bara.Dennis Man a iesit si el la rampa cu putin timp inainte de pauza trimitand peste transversala din 2 metri, singur cu portarul.Lucrurile s-au schimbat in partea secunda, gazdele reusind sa marcheze de doua ori pentru a securiza o victorie importanta.Coman a deschis scorul in minutul 66, atunci cand a pus latul la un balon trimis din prima de Florin Tanase in careul mic, dupa o pasa superba a lui Morutan.Man a marcat pana la urma dupa o cursa fantastica, insa apoi a iesit in evidenta cu alte doua sanse uriase ratate pana la fluierul de final.FCSB castiga un meci complicat in fata Mediasului si echip lui Becali se gandeste tot mai mult la lupta pentru titlu din play-off.Min.90+3 Finalul partidei! FCSB se impune cu destul de multe emotii!Min.89 Inca o sansa uriasa ratata de Man!Min.81 Ce ocazie! Man are o noua sansa uriasa, insa Fofana reuseste sa il blocheze!Min.79Min.66Min.49 Ce ocazie! Balgradean intervine salvator in fata lui Chamed!Min.46 Incepe partea secunda._____________________Min.45+1 Finalul primei reprize vine cu explozia unei petarde.Min.45 Man trimite peste poarta din 2 metri!Min.36 Man suteaza de la distanta, insa Plesca scoate in corner.Min.25 Schimbare Medias: Roberto Romeo intra in locul debutantului Ciocan.Min.23 BARA MEDIAS! Bus suteaza din interiorul careului, balonul este deviat in bara!Min.14 Coman este lansat bine spre careul advers, insa jucatorul FCSB e blocat bine.Min.6 Asa cum era de asteptat, FCSB incepe in ofensiva si ameninta poarta lui Plesca din primele minute.Min.1 Incepe partida!20:30 - Incepem cu un mesaj de incurajare pentru Albania, tara afectata de un serios cutremur nu cu mult timp in urma.FCSB: Balgradean - V. Cretu, Planic, Soiledis, Pantiru - Ov. Popescu, Nedelcu, Fl. Tanase - Man, Gnohere, Fl. ComanRezerve: A. Vlad, C. Manea, L. Filip, Morutan, Vina, I. Hora, A. PopaAntrenor: Bogdan Vintila Gaz Metan : Plesca - Pleasca, Larie, M. Constantin, Velisar - Fofana, Droppa - S. Ciocan, N. Chamed, Ely Fernandes - S. BusRezerve: Al. Popa, R. Romeo, Trif, R. Popa, Diakota, P. Costea, N. RosuAntrenor: Edward Iordanescu