LIVE Liga 1: FCSB - Gaz Metan Medias 0-0

Min.25 Schimbare Medias: Roberto Romeo intra in locul debutantului Ciocan.Min.23 BARA MEDIAS! Bus suteaza din interiorul careului, balonul este deviat in bara!Min.14 Coman este lansat bine spre careul advers, insa jucatorul FCSB e blocat bine.Min.6 Asa cum era de asteptat, FCSB incepe in ofensiva si ameninta poarta lui Plesca din primele minute.Min.1 Incepe partida!20:30 - Incepem cu un mesaj de incurajare pentru Albania, tara afectata de un serios cutremur nu cu mult timp in urma.FCSB: Balgradean - V. Cretu, Planic, Soiledis, Pantiru - Ov. Popescu, Nedelcu, Fl. Tanase - Man, Gnohere, Fl. ComanRezerve: A. Vlad, C. Manea, L. Filip, Morutan, Vina, I. Hora, A. PopaAntrenor: Bogdan Vintila Gaz Metan : Plesca - Pleasca, Larie, M. Constantin, Velisar - Fofana, Droppa - S. Ciocan, N. Chamed, Ely Fernandes - S. BusRezerve: Al. Popa, R. Romeo, Trif, R. Popa, Diakota, P. Costea, N. RosuAntrenor: Edward Iordanescu