CFR Cluj castiga la scor si incheie anul pe primul loc in clasamentul Ligii 1

Campioana Romaniei a castigat cu 4-0 pe terenul "lanternei rosii", toate golurile fiind marcate in prima repriza.Susic (min.5), Culio (min.14 - penalti), aflat la ultimul meci in Romania, Deac (min.37) si Camora (90+2) au fost autorii golurilor.Cu acest succes facil, CFR Cluj ajunge la 44 de puncte stranse in 22 de etape si incheie anul pe prima pozitie in clasamentul Ligii 1.Ilfovenii ramane cu doar 8 puncte si sunt ultimii.Rimniceanu - Struna, Rodriguez, Armas, Vlad - Capatana, Gorobsov, Signorelli - Costin, Papazoglou, Gheorghe.Cristiano Bergodi.Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Culio, Djokovic - Deac, Rondon, Costache.Dan Petrescu.George Radulescu.I.G.