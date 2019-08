CFR Cluj castiga pe teren propriu si urca pe primul loc in clasamentul Ligii 1

Ziare.

3-0 a fost scorul intalnirii din Gruia, dupa golurile inscrise de Paun (min.14), Costache (min.84) si Omrani (min.90 - penalti).Paun a marcat cu un sut de la marginea careului, Costache a trimis in poarta din apropiere dupa ce Omrani a lovit bara, iar atacantul francez a transformat un penalti dictat dupa un fault in careu asupra lui Hoban.Dan Petrescu a odihnit mai multi titulari in vederea returului cu Celtic, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar campioana Romaniei n-a avut viata usoara cu trupa lui Costel Enache, reusind sa se desprinda abia pe final.Cu patru victorii si un egal (13 puncte) inregistrate in primele cinci etape, CFR Cluj ocupa prima pozitie in clasamentul Ligii 1.Sibienii raman doar cu punctele primite pentru victoria de etapa trecuta, cu Craiova, pe pozitia a 10-a.Vatca - Butean, Muresan, Cestor, Peteleu - Paun, Hoban, Itu - Costache, Tucudean, Pereira.Dan Petrescu.Cristiano - Matel, Dandea, Luchin, Oprut - Buzan, Romario - Petrescu, Caiado, Joalisson - Debeljuh.Costel Enache.Horia Mladenovici.I.G.