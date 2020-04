Daily Mail, despre planul iesit din comun prin care Romania vrea sa incheie sezonul din Liga 1

Ziare.

com

Jurnalistii britanici amintesc ca romanii vor sa incheie sezonul fotbalistic in Turcia."Cluburile vor zbura peste cateva saptamani in chartere spre Antalya, iar operatiunea intreaga va costa 1.75 de milioane de lire sterline", scrie Daily Mail Sursa citata scrie ca jucatorii vor relua in scurt timp antrenamentele si vor fi cazati in camere single care costa 35 de lire pe noapte."Meciurile vor incepe in luna iunie si se vor incheia la finalul lunii iulie", mai scrie Daily Mail.Desi publicatia britanica da ca sigura aceasta solutie, in realitate este insa doar la stadiu de propunere si o decizie nu a fost luata.C.S.