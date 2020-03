FRF a decis cand s-ar putea relua meciurile din Liga 1

Ziare.

Aceasta varianta de lucru a fost propusa in cadrul sedintei de miercuri a comisiei infiintate de Federatia Romana de Fotbal care discuta diferite scenarii de reluare a competitiilor la toate esaloanele si la care participa oficiali ai FRF , reprezentanti ai LPF si ai sindicatului fotbalistilor."S-au luat in calcul mai multe variante, iar cea mai probabila este cea cu inceperea antrenamentelor la 16 aprilie, dupa ce se incheie starea de urgenta, iar reluarea campionatului Ligii I la 16 mai. Asta ar fi cea mai buna varianta. In situatia asta meciurile din Cupa Romaniei se vor disputa numai intr-o mansa, nu tur-retur. Iar play-out-ul va intra cu 4 etape in luna iulie, dar play-off-ul se incheie inainte de 30 iunie, data stabilita de UEFA . Asta este una dintre variantele propuse, concluzia la care s-a ajuns in urma primei sedinte a comisiei de lucru infiintata de FRF, dar decizia finala se ia si dupa discutia cu cluburile", a afirmat Hulubei."A doua varianta ar fi ca meciurile din Liga I sa se joace intr-o singura mansa din 13 iunie. La Liga a II-a s-a propus sa se faca play-off si play-out cu 8, respectiv 10 echipe si tot cu un singura mansa. Iar la Liga a III-a la fel, tot play-off si play-out, 8 si 8, o singura mansa. Acum ramane sa se discute la nivelul fiecarei ligi si sa se ia o decizie", a mai spus presedintele sindicatului fotbalistilor.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta. Aceasta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis pentru o perioada de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus.