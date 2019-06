Hermannstadt ramane in Liga 1, chiar daca a pierdut meciul retur cu U Cluj

Ziare.

Clujenii s-au impus in partida retur de la Sibiu cu 1-0, insa Hermannstadt profita de faptul ca a castigat prima mansa cu 2-0.Hermannstadt a preferat sa se apere aglomerat in aceasta partida, iar jocul defensiv al echipei lui Miriuta a iesit destul de bine. U Cluj a deschis scorul insa in minutul 64, la prima mare ocazie, cand Goga a reluat cu o lovitura de cap dupa o centrare din dreapta.Totusi, finalul de meci a fost destul de linistit, iar Hermannstadt a reusit sa se mentina in prima liga.In aceste conditii, in sezonul urmator vor promova in Liga 1 formatiile Chindia Targoviste si Academica Clinceni.In schimb, din prima liga au retrogradat Dunarea Calarasi si Concordia Chaiajna.Noul sezon al Ligii 1 va incepe pe 13 iulie.90 - Schimbare Hermannstadt: Lendrici intra in locul lui Tsoumou.88 - Finalul de meci este destul de linistit, Hermannstadt se apara bine.87 - Schimbare U Cluj: Marius Coman intra in locul lui Taub.83 - Schimbare Hermannstadt: Moreira intra in locul lui Antonov.80 - Schimbare U Cluj: Hordouan intra in locul lui Greu.80 - Dalbea trimite cu capul peste poarta din sase metri.68 - Tsoumou inscrie pentru Hermannstadt, dar reusita e anulata pentru o pozitie de ofsaid.67 - Schimbare Hermannstadt: Acsinte intra in locul lui Popovici.62 - Dorin Goga reia cu capul din opt metri, insa mingea se duce pe langa poarta.57 - Schimbare U Cluj: Gavra intra in locul lui Chitosca.51 - Stoica trimite cu capul din noua metri, dar mingea se duce putin peste.40 - Daniel Tatar trage mult peste poarta de la 25 de metri.34 - Momente mai slabe de joc. U Cluj are posesia, dar nu poate desface defensiva sibienilor.23 - Dorin Goga suteaza din afara careului, insa mingea se duce pe langa poarta.19 - Matel suteaza bine din lovitura libera de la 25 de metri, putin pe langa poarta.18 - Dan Berci vede cartonasul galben.16 - Dumitriu suteaza slab din 20 de metri, dar mingea este deviata si se duce putin pe langa poarta. Sansa buna pentru Hermannstadt!14 - Corner pentru U Cluj, insa Florescu reia slab in bratele portarului din 14 metri.6 - Parvulescu apare bine la finalizare, dar trimite cu capul peste poarta din sase metri.5 - Inceput de meci echilibrat, se joaca mult la centrul terenului.Cabuz - Matel, Dandea, I. Stoica, Tatar - Dalbea, Antonov - P. Petrescu, Sg. Popovici, Dumitriu - Tsoumou.Dur-Bozoanca - Al. Coman, Cordos, Berci, Taub - Greu, Florescu - Chitosca, Goga, N. Parvulescu - Axente.In prima mansa, Hermannstadt a castigat la Cluj cu 2-0.Echipa care se va impune in acest baraj va evolua sezonul urmator in Liga 1, iar invinsa in Liga 2.Meciul este televizat de Digi Sport. Telekom Sport si Look Sport.