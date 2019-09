Liga 1: Astra invinge Dinamo dupa un meci foarte spectaculos

Ziare.

Dinamovistii au deschis scorul in minutul 16 cu o reluare din fata portii a lui Mihai Popescu si au dominat in mare masura prima repriza.In partea secunda si-a intrat in rol Constantin Budescu , acesta reusind sa o aduca in avantaj pe Astra cu golurile din minutele 49 si 67.Dinamo a egalat insa la zece minute distanta prin Robert Moldoveanu, cu o reluare din fata portii, insa Astra a avut puterea sa revina pe tabela.In minutul 80, giurgiuvenii au plecat pe contraatac, iar Crepulja a adus-o pe Astra in avantaj.Cu cateva momente inainte de final, Budescu a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat.Dupa acest rezultat, Astra ocupa locul 6, cu 15 puncte, iar Dinamo este pe 9, cu 10 puncte.C.S.