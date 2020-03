Liga 1: Astra invinge FC Botosani

Ziare.

com

Moldovenii au avut un gol anulat eronat in startul meciului, reusit de Keyta, la care arbitrul Ionut Coza a fluierat eronat fault in atac.Golul victoriei a fost marcat de Gabi Tamas din penalti, in minutul 64.In urma acestui rezultat, Astra ocupa locul 3 in play-off, cu 24 de puncte, iar FC Botosani e pe 4, cu acelasi punctaj.Etapa urmatoare, Astra va primi vizita lui Gaz Metan Medias, iar FC Botosani se deplaseaza la Craiova.Duminica20:30 FCSB Luni20:30 Gaz Metan Medias - CFR Cluj Sambata14:30 Academica Clinceni - Viitorul 21:00 Poli Iasi Duminica17:30 Chindia Targoviste - Sepsi OSKLuni18:00 FC Voluntari - Hermannstadt