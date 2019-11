Liga 1: CFR Cluj a facut scor cu Clinceni

Ziare.

com

Trupa pregatita s-a impus cu 3-0, toate reusitele meciului venind in partea secunda.Scorul a fost deschis de Culio, in minutul 53, dupa un penalti dictat pentru un hent in careu al lui Okan.Peste un sfert de ora, Lacina Traore a marit avantajul clujenilor, iar, in minutul 71, Deac a finalizat din interiorul careului, dupa ce un sut al atacantului ivorian a fost blocat de un fundas in fata portii ramase goale.Cu aceasta victorie, CFR Cluj face 30 de puncte si revine in fruntea clasamentului Ligii 1.De partea cealalta, ilfovenii raman pe penultimul loc al clasamentului, cu 11 puncte.Arlauskis - Susic, Vinicius, Boli, Camora - Culio, Bordeianu, Itu - Deac, Omrani, Costache.Dan Petrescu.Valceanu - Matei, Chatziterzoglu, Patriche, Parvulescu - Sut, Cebotaru - Cristian, Ion, Achim - Vojtus.Ilie Poenaru.Catalin Busi.I.G.