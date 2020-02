Liga 1: CFR Cluj calca stramb la Medias

Ziare.

com

Dan Petrescu si compania se intorc cu un singur punct de la Medias, dupa un meci in care ambele echipe au parut, insa, ca se multumesc cu acest rezultat de egalitate.CFR Cluj a fost echipa mai insistenta, insa ocaziile au fost rare de ambele parti.In urma acestui rezultat, clujenii ajung la 48 de puncte si raman pe prima pozitie in clasamentul Ligii 1.De partea cealalta, Gaz Metan Medias urca pe locul 6, cu 37 de puncte.Jocul de la Medias a consemnat revenirea lui George Tucudean intr-un meci oficial dupa o absenta de sase luni, cauzata de problemele la inima.min.90 - Repriza secunda va fi prelungita cu trei minute.min.88 - Schimbare la Gaz Metan Medias: iese Fofana, intra Diakota.min.86 - Tucudean rateaza preluarea intr-o faza extrem de promitatoare.min.80 - George Tucudean revine intr-un meci oficial dupa 6 luni de absenta. I-a luat locul lui Omrani.min.72 - Schimbare si la gazde: iese Hora, intra Cardoso.min.67 - Schimbare la clujeni: iese Costache, intra Petrila.min.66 - Costache suteaza slab de la distanta si nu pune in pericol poarta aparata de Plesca.min.58 - Bordeianu trimite pe langa poarta mediesenilor.min.55 - Nicio ocazie demna de notat in acest inceput de repriza secunda.----------------------min.44 - Acelasi Plesca are o interventie fantastica, de data aceasta la o reluare cu capul a lui Rondon.min.43 - Plesca scoate de sub bara la o minge trimisa cu capul de Omrani.min.31 - Omrani suteaza frumos de la marginea careului, insa Plesca e la post si retine cu siguranta.min.31 - Schimbare la CFR Cluj: iese Itu, cu ceva probleme medicale, intra Rondon.min.26 - Sandomierski scoate la un sut de la distanta trimis de nou-intratul Chamed.min.23 - Faza controversata! Omrani cere penalti dupa un fault in careu al lui Plesca, insa arbitrul intoarce faza si dicteaza un fault in atac al lui Deac.min.20 - Ocazie mare pentru CFR Cluj! Omrani suteaza modest dintr-o pozitie buna si Plesca respinge!min.15 - Nicio ocazie importanta de gol pana in acest minut.min.11 - Edi Iordanescu e fortat sa faca o schimbare inca din startul meciului: Nasser Chamed ii ia locul accidentatului Sergiu Ciocan.Meciul e televizat de Digi Sport 2, Telekom Sport 2 si Look Plus.In clasamentul Ligii 1, CFR Cluj ocupa primul loc, cu 47 de puncte, in timp ce mediesenii se afla pe locul 7, cu 36 de puncte.Plesca - De Moura, Larie, Constantin, Velisar - Droppa, Popa, Fofana - Hora, Bus, Ciocan.Edi Iordanescu.Sandomierski - Burca, Vinicius, Boli, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Omrani, Costache.Dan Petrescu.Andrei Chivulete.