Liga 1: CFR Cluj castiga derbiul cu Universitatea Craiova

Partida din Gruia a fost destul de anosta si ocaziile la cele doua porti nu au fost numeroase. Dan Petrescu a odihnit mai multi titulari inaintea meciului cu Rennes, dar chiar si asa oltenii nu au profitat.In cele din urma, ardelenii au deschis scorul in minutul 70 prin Lacina Traore, care a fructificat o gafa a lui Acka.Sapte minute mai tarziu, CFR a mai marcat o data prin Omrani, care a profitat de o minge respinsa in fata de portarul Pigliacelli.Dupa acest rezultat, CFR Cluj s-a distantat in fruntea Ligii 1, avand 27 de puncte in 13 etape , in timp ce Craiova este pe 3, cu patru puncte mai putin.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa la Poli Iasi , iar Craiova va merge la Clinceni.DUMINICA15:30 Academica Clinceni - FC 17:45 Sepsi Sf. Gheorghe - Astra Giurgiu 20:30 Chindia Targoviste - FCSB LUNI20:30 Politehnica Iasi - FC BotosaniVineri s-au inregistrat urmatoarele rezultate Hermannstadt - Voluntari 0-0 Gaz Metan Medias 2-0