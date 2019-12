Liga 1: CFR Cluj castiga greu in Gruia

Ziare.

Campioana Romaniei a controlat in totalitatea intalnirea din Gruia, insa a reusit sa marcheze abia pe final.Fundasul brazilian Vinicius a inscris singurul gol al meciului, in minutul 86, cu o lovitura de cap, dupa o centrare perfecta a lui Susic.Cu aceasta victorie, CFR Cluj isi consolideaza prima pozitie in clasamentul Ligii 1, ajundang la 38 de puncte.De partea cealalta, formatia antrenata de Leo Grovazu se afla pe locul 10, cu 19 puncte.Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Culio, Paun - Costache, Rondon, Omrani.Dan Petrescu.Niczuly - Barisic, Buhenna, Tincu - Dimitrov, Vasvari, Velez, Stefan - Carnat, Safranko, Stefanescu.Leo Grozavu.Andrei Chivulete.I.G.