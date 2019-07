Liga 1: CFR Cluj face un nou pas gresit

Ziare.

Ardelenii au terminat la egalitate, scor 1-1, cu Poli Iasi , in prima etapa a noului sezon.CFR Cluj a deschs scorul in minutul 23, prin Ciprian Deac, dar Muresan si-a bagat mingea in propria poarta in minutul 64.Pe final de meci, CFR s-a aruncat in atac, dar Deac a ratat o ocazie uriasa de gol. In plus, pe contraatac, cei de la Poli Iasi puteau marca in minutul 90, dar Cristea a sutat in bara!Pentru formatia din Gruia, acesta este al treilea meci la rand fara victorie din acest sezon.C.S.