Liga 1: Chindia Targoviste produce surpriza

Fara Constantin Budescu , in continuare accidentat, Astra a depins mult de Denis Alibec , care a avut cateva actiuni individuale, dar nu a reusit sa inscrie.Chindia a avut momente ei bune de joc, iar in repriza a doua a fost aproape de gol, dar sutul lui Yameogo din afara careului s-a dus in transversala.Deschiderea scorului s-a produs in cele din urma in minutul 80, cand Negut s-a descurcat excelent in careu si a marcat cu un sut plasat.Trei minute mai tarziu s-a facut 2-0, cand Yameogo a marcat si el cu un sut pe jos.Astra s-a trezit tarziu, abia in minutul 90+2, cand Radut a marcat cu o lovitura de cap.Dupa acest rezultat, Astra ocupa locul 4, cu 40 de puncte, iar Chindia este pe locul 11, cu 24 de puncte.SAMBATA20:00 Gaz Metan Medias - CFR Cluj DUMINICA14:30 Sepsi OSK - Poli Iasi 17:00 FC Voluntari - Dinamo 20:00 Viitorul LUNI17:30 FC Botosani - Hermannstadt20:00 FCSB - Academica Clinceni