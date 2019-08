Liga 1: Clinceniul obtine prima victorie din istoria clubului

Ziare.

com

Formatia ilfoveana a castigat meciul disputat pe teren propriu, scor 3-1, cu Chindia Targoviste, in etapa a 5-a din Liga 1.Oaspetii au deschis scorul in minutul 2, dupa o actiune individuala a lui Andrei Burlacu, dar Clinceniul a reusit sa revina.Vojtus a egalat in minutul 19, Barbu a facut 2-1 superb in minutul 24 cu un sut in vinclu, iar Buziuc a dus scorul la 3-1 in minutul 64.Dupa acest rezultat, Clinceniul urca pe locul 11, cu 3 puncte acumulate in 5 etape , in timp ce Chindia e ultima, cu un singur punct.C.S.