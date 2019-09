Liga 1: Craiova obtine prima victorie de la venirea lui Piturca dupa un meci foarte spectaculos

Ziare.

Oltenii au deschis scorul inca din minutul 6 prin pustiul Nitu, dar Dumitru Cardoso a egalat cu un sut plasat in minutul 41.Imediat la reluarea jocului, Craiova a revenit in avantaj dupa super-executia din afara careului a lui Vatajelu.Cicaldau a facut 3-1 in minutul 57 cu un sut din marginea careului, iar Mediasul a avut un penalti neacordat cateva minute mai tarziu.In minutul 89, Nelut Rosu a marcat la prima atingere de balon pentru Medias, dar a fost prea tarziu pentru a obtine egalarea.In urma acestui rezultat, Universitatea Craiova ocupa locul 2, cu 19 puncte, in timp ce Medias este pe 4, cu 18 puncte.Sambata, 21 septembrie15:00 FC Voluntari - Academica Clinceni17:30 Sepsi OSK - Hermannstadt20:30 Astra Giurgiu - DinamoDuminica, 22 septembrie17:30 FC Botosani - Chindia Targoviste20:30 FCSB - CFR ClujLuni, 23 septembrie20:30 FC Viitorul - Politehnica Iasi