Liga 1: Dinamo castiga in deplasare

Partida de luni seara a avut un ritm destul de scazut. Dinamo s-a aflat la controlul meciului in prima parte, dar a cazut dupa pauza.Sepsi a avut doua sanse mari de gol in repriza a doua, insa dinamovistii au marcat contrar cursului jocului in minutul 83, prin Daniel Popa, cu un sut de la distanta.Dupa acest rezultat, Dinamo ocupa locul 9 in Liga 1, cu 9 puncte, in timp ce Sepsi este pe 8, tot cu 9 puncte.Pentru Dinamo, aceasta este a doua victorie la rand.C.S.