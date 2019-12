Liga 1: Dinamo, invinsa dupa un meci cu sase goluri

Ziare.

Sibienii au deschis scorul in minutul 15 prin Yazalde, dar Sorescu a egalat in minutul 47 cu un sut din marginea careului.Veteranul Dalbea, in minutul 69, si Viera, in minutul 77, au adus victoria Sibiului. Sibiul a mai marcat o data prin Yazalde in minutul 86, iar patru minute mai tarziu Perovici a punctat pentru Dinamo.Dupa acest rezultat, Dinamo ocupa locul 7, cu 28 de puncte, iar Hermannstadt este pe 13, cu 19 puncte.Etapa urmataoare, Dinamo va primi vizita lui Sepsi OSK, iar Hermannstadt se deplaseaza la Chindia Targoviste.C.S.