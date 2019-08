Liga 1: Dinamo obtine prima victorie din acest sezon

Ziare.

com

"Cainii rosii" au invins-o in etapa a 4-a a Ligii 1 pe Academica Clinceni, cu 4-2, intr-o partida jucata pe arena din Soseaua Stefan cel Mare.Toate golurile s-au marcat in partea secunda, iar trei dintre ele i-au apartinut lui Daniel Popa, introdus in teren dupa pauza.Pentru formatia pregatita de secundul lui Eugen Neagoe, Sebastian Moga, au punctat Daniel Popa (min.51, 82 si 90+4) si Montini (min.56).De partea cealalta, ilfovenii au marcat prin Vojtus (min.66) si Ion (min.73).Pentru Dinamo sunt primele puncte din acest sezon, in timp ce Clinceni ramane la cota 0.Straton - Moura, Bejan, Klimavicius, Sin - Rauta, Filip - Mihaiu, Bru, Moldoveanu - Montini.Sebastian Moga.Valceanu - Matei, Nichita, Chatziterzoglou, Dobrescu - Pirvulescu, Sut, Barbu, Nsiah - Dumitru - Vojtus.Ilie Poenaru.I.G.