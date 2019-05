Liga 1: Dinamo pierde dupa un gol de zile mari

Ziare.

Singurul gol al meciului a fost marcat in minutul 8, de Mihai Roman, printr-o super executie din voleu, din unghi, in stilul lui Van Basten.Dupa acest rezultat, Diniamo ocupa locul 2 in play-out, cu 42 de puncte, trei sub liderul Gaz Metan Medias.In schimb, FC Botosani este pe locul 3, cu 41 de puncte.In ultima runda, Dinamo va primi vizita lui FC Voluntari, iar FC Botosani se va deplasa la Poli Iasi C.S.