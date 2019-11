Liga 1: Dinamo se incurca la Clinceni

Ziare.

com

A fost 2-2 dupa ce gazdele au condus cu 2-0 si toate cele patru goluri ale intalnriii au fost marcate in prima repriza.Cebotaru a deschis scorul in minutul 11, dintr-o lovitura de la 11 metri, iar Mierloi a marit avansul ilfovenilor cu un sut de la 20 de metri.Dinamo a egalt prin Sorescu (min.32), cu un sut superb din unghi, si Perovic (min.45+2), cu o reluare din apropiere.In urma acestui rezultat, Dinamo a ajuns la 22 de puncte si ocupa locul 9 in clasamentul Ligii 1. Academica Clinceni face 15 puncte si se afla pe pozitia a 12-a.Valceanu - Matei, Chatziterzoglu, Patriche, Parvulescu - Cebotaru, Sut - Merloi, Buziuc, Achim - Vijtus.Ilie Poenaru.Piscitelli - Ciobotariu, Klimavicius, Popescu, Corbu - Filip, Mrzljak - Sorescu, Nistor, Moldoveanu - Perovic.Dusan Uhrin Jr.Andrei Chivulete.I.G.