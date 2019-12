Liga 1: Egal cu doua penaltiuri intre Chindia si Hermannstadt

Ziare.

com

Petrisor Petrescu a deschis scorul in minutul 24, dupa ce s-a acordat penalti in urma unui contact intre Benga si Yazalde, iar Chindia avea sa egaleze in ultimul sfert de ora, minutul 76, tot dupa o lovitura de la punctul cu var.Ionut Stoica l-a doborat in careu pe Negut, s-a acordat fara discutie penalti, iar Liviu Mihai l-a executat cu mare siguranta.Un egal anost pana la final, intre doua echipe de subsolul clasamentului, Chindia pe 11, cu 21 de puncte, in timp ce Sibiul ocupa penultimul loc in Romania, cu 20 de puncte la activ.Trebuie spus ca pentru arbitrul Adrian Comanescu a fost ultimul meci arbitrat in cariera sa in L1.Echipele de start:Arbitru: A. Comanescu.