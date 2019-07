Liga 1: FC Botosani a facut spectacol pe teren propriu

Ziare.

Ilfovenii au deschis scorul in minutul 13, dintr-un penalti transformat de Laidouni, dar nu au putut tine de rezultat.Miron a egalat in minutul 21 dupa o faza fixa, iar Balaur si-a bagat mingea in poarta sapte minute mai tarziu.In partea secunda, Ashkvoski a facut 3-1 pentru Botosani, marcand primul sau gol in Romania, iar in minutul 90 Papa a marcat extraordinar cu un sut din afara careului in vinclu.Dupa acest rezultat, FC Botosani a acumulat 4 puncte in primele 2 runde, iar Voluntariul ramane cu unul singur.C.S.