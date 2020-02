Liga 1: FC Botosani o trimite in play-out pe Dinamo

Ziare.

com

Moldovenii s-au impus cu 2-1 si au urcat pe locul 5 in clasamentul Ligii 1, cu 39 de puncte, depasindu-le pe Viitorul (38 puncte) si Gaz Metan Medias (37 puncte).Golurile gazdele au fost marcate de Ofosu (min.34) si Dugandzic (min.81). Pentru oaspeti a punctat Debeljuh (min.29).Odata cu succesul trupei antrenate de Marius Croitoru, Dinamo nu mai are sanse matematice de a se califica in play-off-ul Ligii 1, urmand a juca din nou in play-out.Hermannstadt ramane pe locul 10, cu 24 de puncte.Hankic - Harut, Miron, Chindris, Tiganasu - Cascini, Rodriguez - Ofosu, Ebenhofer, Ashkovski - Dugandzic.Marius Croitoru.Cristiano - Oprut, Luchin, Dobrosavlevici, Almeida - Rimane, Dumitriu, Petrescu, Sintean, Busu - Debeljuh.Vasile Miriuta.Marian Barbu.I.G.