Liga 1: FC Voluntari castiga dupa 5 luni

Formatia pregatita de Mihai Teja a revenit dupa ce a fost condusa, Sut deschizand scorul in minutul 8 cu o lovitura de cap.Simonovski a egalat rapid in minutul 13, pentru ca zece minute mai tarziu Clinceniul sa rateze o lovitura de la 11 metri prin Cebotaru.Tot dintr-un penalti a trecut si FC Voluntari in avantaj, de aceasta data transformat de Capatina.Aceasta a fost prima victorie a celor de la FC Voluntari dupa o pauza de cinci luni.In urma acestui rezultat, FC Voluntari acumuleaza 11 puncte si ramane pe ultimul loc.In schimb, Academica Clinceni este pe locul 13, cu 20 de puncte.C.S.