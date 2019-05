Liga 1: FC Voluntari se salveaza de la retrogradare dupa o victorie dramatica

Ziare.

com

Ilfovenii au deschis scorul in minutul 17, prin Gabi Deac, insa Hermannstadt a reusit sa egaleze desi a jucat in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Offenbacher din minutul 50.Tsoumou a adus egalarea pentru Hermannstadt, dar bucuria a fost de scurta durata intrucat Popadiuc a punctat in minutul 82 pentru Voluntari, dupa o pasa excelenta a lui Adrian Balan.FC Voluntari s-a salvat astfel de la retrogradare, in timp ce in ultima etapa Hermannstadt si Dunarea Calarasi se vor duela intr-un meci cu retrogradarea pe masa.Hermannstadt are nevoie de victorie pentru a prinde locul de baraj, in timp ce Dunarea Calarasi se multumeste si cu un egal.Concordia Chiajna este deja retrogradata in Liga 2.C.S.