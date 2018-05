Liga 1: FCSB castiga la Craiova si campioana se decide in ultima etapa

Ziare.

Chiar daca FCSB nu a impresionat la Craiova, formatia lui Dica a luat cele trei puncte si titlul se va juca in ultima etapa a Ligii 1.Aflat in fata unui meci capital, Nicolae Dica a respectat cu strictete ordinele primite din partea lui Gigi Becali Denis Alibec nici nu a prins lotul, in timp ce Constantin Budescu a intrat pe teren in doar 20 de minute.In aceste conditii, chiar daca meciul de la Craiova a fost capital pentru soarta titlului, FCSB a avut un joc anost, lipsit de orice viziune ofensiva.Oltenii in schimb au preferat sa adopte o tactica bazata pe contraatac, iar in minutul 14 au fost aproape de deschiderea scorului, cand Mitrita a ramas singur cu portarul si a tras in Balgradean.Chiar si cu un joc foarte modest, FCSB putea sa intre in avantaj la pauza, dar preferatul lui Dica, Florin Tanase, a ratat penibil din doar patru metri, cu toata poarta in fata.Oltenii au fost mai periculosi in startul partii secunde, insa Balgradean a scos incredibil la o lovitura de cap trimisa de Tiago in minutul 50.In timp ce FCSB nu juca nimic, CSU Craiova a mai avut doua sanse mari in minutul 68, cand Momcilovici s-a dovedit a fi salvator.Cumva contrar cursului jocului, FCSB a reusit totusi sa deschida scorul in minutul 86, prin Teixeira, dintr-o respingere gresita a lui Screciu.Dupa acest rezultat, FCSB are 46 de puncte, unul mai putin decat liderul CFR Cluj , cu o etapa ramasa de disputat.In ultima runda, CFR Cluj va primi vizita Astrei, in timp ce CFR Cluj va juca acasa cu Viitorul Constanta.90+7 - Balgradean vede cartonasul galben pentru tragere de timp.90+5 - Cristi Tanase vede cartonasul galben pentru proteste.90+5 - Kelici vede cartonasul galben pentru ca si-a imbrancit un adversar.90+4 - Morais vede al doilea cartonas galben si este eliminat.90 - 6 minute suplimentare.90 - Pintilii, aflat pe banca de rezerve, vede cartonasul rosu!90 - Schimbare CSU Craiova: Burlacu intra in locul lui Zlatinski.88 - Budescu suteaza putin pe langa poarta din lovitura libera.84 - Schimbare CSU Craiova: Screciu intra in locul lui Razvan Popa.83 - Schimbare FCSB: Cristi Tanase intra in locul lui Pintilii.79 - Teixeira suteaza dintr-o pozitie buna, dar mingea e deviata in corner!78 - Schimbare CSU Craiova: Glavina intra in locul lui Gustavo.76 - Nu se joaca mare lucru in ultimele minute, multe intreruperi din cauza unor faulturi.74 - Schimbare FCSB: Man intra in locul lui Coman.73 - Teixeira vede cartonasul galben.72 - Schimbare FCSB: Budescu intra in locul lui Gnohere.68 - Ce ocazii!!! Momcilovici plonjeaza salvator in doua situatii in aceeasi faza si blocheaza goluri ca si facute!64 - Morais vede cartonasul galben.64 - Gustavo reia din foarfeca defectuos, mult pe langa poarta.60 - FCSB are o lovitura libera din marginea careului, centreaza Benzar, dar oltenii resping fara emotii.56 - Zlatinski vede cartonasul galben pentru proteste.55 - Tiago vede cartonasul galben pentru o intrare asupra lui Gnohere.53 - Nicusor Bancu vede cartonasul galben pentru proteste.50 - Ce ocazie!!! Balgradean scoate miraculos la o lovitura de cap pe care o deviaza in transversala!45+1 - Ce ocazie!!! Florin Tanase rateaza incredibil din patru metri cu toata poarta in fata!45 - Razvan Popa vede cartonasul galben.41 - Gnohere trage in zid din lovitura libera, mingea ajunge la Teixeira, care trage frumos din intoarcere, dar peste poarta.39 - Romario Benzar centreaza periculos din lovitura libera, dar oltenii resping.35 - Florinel Coman vede cartonasul galben.33 - Florin Tanase trage lamentabil din 20 de metri, pozitie foarte buna, in bratele portarului.31 - Ovidiu Popescu vede cartonasul galben.26 - Baluta vede cartonasul galben.25 - Balgradean intervine foarte bine si blocheaza reluarea pe coltul scurt a lui Baluta!24 - Morais intervine excelent in fata lui Gustavo si blocheaza o sansa foarte periculoasa!23 - FCSB cere penalti dupa un presupus hent, dar jocul continua.17 - Mateiu trage pe langa poarta de la 25 de metri.14 - Ce ocazie!!! Mitrita scapa singur cu portarul, dar isi prelungeste mingea si trage in Balgradean!12 - Florin Tanase trage in zid din lovitura libera de la 20 de metri, pozitie foarte buna.6 - Mitrita centreaza periculos, insa Tiago e surprins in ofsaid.4 - Florinel Coman incearca un sut din afara careului, dar trage in blocaj.Mitrovic, Popa, Kelic, Ferreira, Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu, Gustavo, Baluta, MitritaRezerve: Popescu, Burlacu, Santos, Glavina, Martic, Briceag, ScreciuBalgradean - Benzar, Planici, Momcilovici, Morais - Pintilii, Ov. Popescu - Teixeira, Fl. Tanase, Coman - GnohereRezerve: Vlad, Balasa, Nedelcu, Filip, Budescu, Cr. Tanase, ManDaca va pierde acest meci, CFR Cluj va deveni, inca din aceasta seara, campioana Romaniei.Cu o victorie, FCSB se va apropia la un punct de lider.Meciul este televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport si Look TV.