Liga 1: FCSB face primul pas gresit din acest sezon

Formatia lui Bogdan Andone a avut o prestatie destul de stearsa si a resimtit din plin lipsa unui atacant de careu si a unor fundasi laterali.Dupa un inceput mai bun al gazdelor, FCSB a reusit in cele din urma sa puna stapanire pe joc, iar in minutul 34 a avut o sansa uriasa, insa Vina a trimis ini bara laterala.La faza imediat urmatoare, pe contraatac, Sepsi a fost aproape de gol, numai ca Nicolae Carnat a sutat pe langa poarta dintr-o situatie ideala.In partea secunda s-a jucat si mai mult in jumatatea celor de la Sepsi, dar FCSB a ratat victoria, dupa ce si Florin Tanase si Florinel Coman au ratat sanse mari de gol.Dupa acest rezultat, FCSB a acumulat 4 puncte in primele doua etape, iar Sepsi doua puncte.Etapa urmatoare, FCSB va primi vizita lui FC Botosani, iar Sepsi se deplaseaza la Medias.90+3 - Ce ocazie! Cristea suteaza modest dintr-o pozitie excelenta!90 - 4 minute suplimentare.88 - Ce ocazie!!! Salomao paseaza excelent spre Coman, dar acesta trage in plasa laterala!86 - Planici si Balgradean se incurca si Simonovski e aproape de gol! Cristea intervine salvator, dar gazdele cer penalti. Jocul continua.85 - Simonovski reia cu capul din sapte metri peste poarta lui Balgradean.78 - Hora pivoteaza in careu si suteaza pe langa dintr-o pozitie buna.75 - Coman suteaza din lovitura libera, mingea e deviata si apoi respinsa in corner.71 - Schimbare FCSB: Salomao intra in locul lui Oaida.69 - Ce ocazie!!! Vina il gaseste excelent pe Tanase in careu, dar acesta trage in portar dinttr-o pozitie ideala!67 - Schimbare Sepsi: Simonovski intra in locul lui Hamed.65 - Florinel Coman trage puternic din lovitura libera in bratele portarului.61 - Schimbare Sepsi: Velev intra in locul lui Fulop.57 - Carnat trage din marginea careului in bratele lui Balgradean.50 - Coman bate periculos un corner, dar Hora nu reuseste sa trimita spre poarta.Schimbari FCSB: Coman si Nedelcu intra in locul lui Man si Balasa.39 - Florin Tanase suteaza mult peste poarta din afara careului.34 - Ce ocazie!!! Sepsi pleaca pe contraatac dupa o pasa gresita a lui Oaida, Carnat ramane singur cu Balgradean, dar trage alaturi!!!34 - Ce ocazie!!! Vina suteaza periculos din 12 metri, dar mingea loveste bara!!!31 - Dupa un inceput mai bun al celor de la Sepsi, FCSB a mai echilibrat jocul.25 - Ovidiu Popescu centreaza bine din dreapta, dar Hora suteaza mult peste dintr-o pozitie ideala!20 - Florin Tanase bate periculos un corner, insa niciun coleg nu ajunge la minge.16 - Carnat scapa singur spre poarta, dar trage pe langa dintr-o pozitie buna.14 - Sepsi domina copios in startul meciului, FCSB trece cu greu de centrul terenului.6 - Sepsi pleaca pe contraatac, insa Hamed suteaza mult pe langa.2 - Balgradean iese gresit pe o centrare, dar Carnat reia alaturi.Info:Niczuly - Dimitrov, Tincu, Barisic, Florin Stefan - Vasvari - Hamed, Flores, Fulop, Konongo - CarnatBalgradean - Ov. Popescu, Cristea, Planici, Balasa - Oaida, Filip, Vina - Man, Hora, Fl. TanaseRezerve: Niga, Nedelcu, Coman, Moutinho, Salomao, Perianu, BeluIn prima etapa, FCSB a invins Hermannstadt, iar Sepsi a remizat cu FC Voluntari.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.