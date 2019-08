Liga 1: FCSB pierde cu 4-0 si ajunge pe loc retrogradabil

Ziare.

Gruparea ros-albastra a avut o noua prestatie lamentabila si a fost invinsa clar la Medias.Gazdele au deschis scorul in minutul 17, dupa ce portarul Andrei Vlad a scapat mingea in fata, iar Darius Olaru, viitorul jucator al celor de la FCSB, a marcat fara emotii.In minutul 23, Mediasul a avut un penalti neacordat de arbitrul Marius Avram, dupa o interventie a lui Razvan Oaida.Portarul gafeor Andrei Vlad s-a accidentat in minutul 35 si a fost inlocuit de Balgradean, dar nici acesta nu a avut o evolutie prea buna.Dimpotriva, in minutul 56 a comis incredibil o lovitura de la 11 metri, dupa ce a preluat gresit in propria jumatate. Marius Constantin a transformat fara emotii penaltiul.Zece minute mai tarziu, Iulian Cristea a comis si el un penalti si a fost eliminat, iar Mediasul a facut 3-0 prin Dumitru Cardoso.FCSB a incheiat in genunchi partida, iar bulgarul Chorbadzhiyski, aflat la debut, a fost si el eliminat in minutul 75.Mediasul a lasat-o mai moale pe final, dar chiar si asa Velisar a mai inscris o data in minutul 86, cu un sut puternic sub transversala.Gruparea lui Becali ocupa locul 13, retrogradabil, cu doar 4 puncte acumulate in 7 etape . FCSB poate ajunge pe ultimul loc luni, in cazul in care Dinamo va invinge Hermannstadt.90 - 2 minute suplimentare87 - Cartonas galben pentru Mihai Roman.82 - Larie trimite cu capul pe langa poarta dupa un corner.78 - Schimbare Medias: Chamed intra in locul lui Romeo.74 - Schimbare Medias: Popa intra in locul lui Cardoso.69 - Ce ocazie!!! Medias e din nou aproape de gol, dar Balgradean scoate excelent sutul lui Fernandes!67 - Schimbare Medias: Diakota intra in locul lui Olaru.62 - Schimbare FCSB: Gnohere intra in locul lui Belu.50 - Ce ocazie!!! Salomao primeste ideal in fata portii, dar trage in blocaj! Mingea ii revine si trimite peste!49 - Ce ocazie!!! Caardoso trimite cu capul in bara laterala!46 - Olaru suteaza pe langa poarta lui Balgradean din marginea careului.Schimbare FCSB: Ovidiu Popescu intra in locul lui Pintilii.45 - Olaru vede cartonasul galben.45 - Ce ocazie!!! Bus rateaza cu toata poarta goala din doar trei metri dupa un sut ratat al lui Romeo!43 - Oaida primeste intr-o pozitie buna, dar sutul sau e deviat in corner!37 - Ce ocazie!!! Salomao patrunde bine in partea dreapta, centreaza ain fata portii, dar Moutinho trimite in transversala! Mingea revine in teren, dar Roman il incurca pe Oaida in momentul in care se pregatea sa egaleze!35 - Schimbare FCSB: Balgradean intra in locul lui Vlad, accidentat.31 - Chorbadzhiyski vede cartonasul galben dupa un fault din spate.29 - Cartonas galben pentru Iulian Cristea.23 - Dumitru Cardoso vede cartonasul galben pentru o cadere in careu. Trebuia acordat penalti pentru Medias.20 - Ce ocazie!!! Vina pierde mingea la centrul terenului, Mediasul pleaca pe contraatac, insa Bus trage in Soiledis!!!16 - Trei cornere la rand pentru Medias, ramase insaa fara rezultat.10 - Ce ocazie!!! Bus ramane singur cu portarul, dar sutul sau este scos de Andrei Vlad!8 - Sansa buna pentru FCSB, dar Salomao da pe langa minge din fata portii, dupa centrarea lui Moutinho!6 - Dumitru Cardoso scapa spre poarta FCSB, dar isi prelungeste mingea si Vlad retine.4 - Gaz Metan domina in startul meciului, se joaca in jumatatea ros-albastrilor.Info:Plesca - Romeo, Constantin, Larie, Velisar - Droppa, Fofana, Olaru - Ely Fernandes, Bus, DumitruRezerve: Batista, Diakota, Popa, Trif, Rosu, Chamed, DraghiciVlad - Belu, Cristea, Chorbadzhiyski, Soiledis - Vina, Pintilii, Oaida - Roman, Moutinho, SalomaoRezerve: Balgradean, Pantiru, Gnohere, Ov. Popescu, Perianu, Marc, PopaPartida e televizata de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.