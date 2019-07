Liga 1: Poli Iasi continua forma excelenta

Ziare.

Dupa o prima repriza stearsa, Poli Iasi a deschis scorul in minutul 47, prin jucatorul imprumutat de la FCSB , Ovidiu Horsia.2-0 s-a facut in minutul 78, cand Adrian Balan a transformat un penalti scos de Platini.Moldovenii continua forma buna din acest sezon si au acumulat 7 puncte in trei etape De partea cealalta, Academica ramane fara niciun punct in startul sezonului.C.S.