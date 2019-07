Liga 1: Programul si televizarile etapei a doua

Ziare.

Capul de afis al etapei va fi meciul dintre Dinamo si U Craiova, programat duminica seara pe arena din Soseaua Stefan cel Mare.18:00 Hermannstadt - Gaz Metan Medias21:00 Chindia Targoviste - Viitorul18:00 FC Botosani - Voluntari21:00 Academica Clinceni - CFR Cluj18:00 Poli Iasi - Astra Giurgiu21:00 Dinamo - U Craiova21:00 Sepsi - FCSBPartidele vor fi televizate in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.De asemenea, intalnirile vor fi transmise, in format LIVE score, de site-ul Ziare.com.I.G.