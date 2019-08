Liga 1: Remiza intre Astra si Viitorul. Gabi Tamas a dat un autogol la debut

Ziare.

Dupa un inceput destul de echilibrat, jocul s-a aprins dupa un autogol al lui Gabi Tamas.La primul meci de la revenirea in Romania, Tamas si-a bagat spectaculos mingea in poarta in minutul 38, cu o lovitura de cap imparabila.Imediat la reluarea jocului, Astra a reusit sa egaleze, dupa un sut puternic al lui Valentin Gheorghe.In urma acestui rezultat, Viitorul urca pe locul 3 in Liga 1, cu 12 puncte, iar Astra este pe locul 8, cu 8 puncte.C.S.