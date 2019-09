Liga 1: Remiza spectaculoasa intre Dinamo si Botosani. Arbitrul a "distrus" meciul

Ziare.

com

Jocul disputat pe National Arena a fost extrem de spectaculos, cu multe ocaazii la ambele porti.Dinamovistii au deschis scorul in minutul 58, dupa ce Sorescu a reluat frumos cu capul din centrarea lui Neicutescu.Bucuria dinamovistilor a fost insa de scurta durata deoarece Botosaniul a egalat in minutul 65 prin Moussa, dupa o respingere gresita a portarului gruparii din Stefan cel Mare.In aceasta partida, Botosaniul a avut trei penaltiuri neacordate, iar dinamovistul Neicutescu trebuia eliminat inca din primul minut.Dupa acest rezultat, Dinamo ocupa locul 9 in Liga 1, cu 10 puncte, iar FC Botosani este pe 6, cu 12 puncte.Etapa urmatoare, Dinamo se va deplasa la Astra, iar FC Botosani va primi vizita Chindiei Targoviste.C.S.