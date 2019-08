Liga 1: Remiza spectaculoasa intre Viitorul si FC Botosani

Ziare.

com

Formatia lui Hagi a condus de doua ori, insa a fost egalata de echipa pregatita de Marius Croitoru, cele doua grupari oferind una dintre cele mai spectaculoase partide din acest inceput de sezon.Eric, din penalti in minutul 12, si Iancu, in minutul 65, au marcat pentru gazde.Macedoneanul Stefan Ashkovski, cu golurile din minutele 27 si 81, a restabilit insa egalitatea.In clasament, Viiorul urca pe locul 2, cu 11 puncte, in timp ce Botosani se afla pe locul 4, cu 9 puncte.Cabuz - Mladen, Tiru, Ghita, Filip - Achim, Artean, Houri - Eric, Iancu, Ganea.Gica Hagi.Hankic - Harut, Miron, Chindris, Holzmann - Rodriguez, Papa - Ashkovski, Ongenda, Golofca - Ofosu.Marius Croitoru.Marin Barbu.I.G.