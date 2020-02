Liga 1: Remiza spectaculoasa la Sibiu

Ziare.

Intr-o atmosfera electrizanta, partida de la Sibiu a avut un ritm excelent.Sepsi a deschis scorul in minutul 13 prin Safranco, dar egalarea a venit in minutul 66, cand Debeljuh a marcat cu lejeritate.Doua minute mai tarziu, Safranco a aparut din nou ideal la finalizare si a facut 2-1, insa Sepsi a riscat pe final si egalarea a venit in minutul 84, prin acelasi Debeljuh.Ambele echipe au fortat victoria, dar s-a incheiat insa egal.Dupa acest rezultat, Sepsi ocupa locul 8, cu 29 de puncte, in timp ce Hermannstadt este pe 10, cu 24 de puncte.Etapa urmatoare, Sepsi va primi vizita lui Poli Iasi , iar Hermannstadt se deplaseaza la Botosani.C.S.