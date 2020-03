Liga 1: Rezultatele inregistrate in meciurile de sambata

Ziare.

La Clinceni, Viitorul lui Gica Hagi s-a impus dupa un meci spectaculos, in timp ce la Iasi, Dinamo a suferit o noua infrangere.(Cebotaru '44, Sut '55 / Ganea '19, Iancu '73 - penalti, Rivaldinho '78)min.78 - Rivaldinho (Viitorul) ii readuce pe constanteni in avantaj cu o reluare din cativa metri, dupa un sut respins in fata de portarul ilfovenilor.min.73 - Iancu (Viitorul) egaleaza dintr-o lovitura de la 11 metri.min.55 - Sut (Clinceni) puncteaza cu capul dupa un corner.min.44 - Cebotaru (Clinceni) inscrie cu un sut sub bara din 10 metri.min.19 - Ganea (Viitorul) deschide scorul cu un sut superb din afara careului.CRONICA: Viitorul obtine prima victorie in play-out dupa un meci spectaculos (Cristea '85)min.85 - Andrei Cristea (Poli Iasi) se descurca excelent in careul advers si deschide scorul cu doar cinci minute ramase pana la final.CRONICA: Dinamo pierde in ultimele minute la Iasi Vineri, in primul meci al etapei, Astra a invis-o pe FC Botosani cu 1-0 I.G.