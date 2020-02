Liga 1: Rezultatele inregistrate luni si clasamentul dupa etapa a 24-a

Ziare.

com

In primul meci al zilei, Botosani a invins-o pe Hermannstadt si viseaza la un loc in play-off, in timp ce FCSB s-a incurcat surprinzator pe teren propriu de Academica Clinceni.(Ofosu'34, Dugandzic '81 / Debeljuh '29)min.81 - Dugandzic (Botosani) marcheaza cu o reluare din 5 metri.min.34 - Ofosu (Botosani) restabileste egalitatea dupa ce l-a driblat frumos pe Luchin.min.29 - Debeljuh (Hermannstadt) deschide scorul cu o lovitura de cap.CRONICA: FC Botosani o trimite in play-out pe Dinamo CRONICA: FCSB se incurca pe teren propriu Cu doua etape ramase pana la finalul sezonului regulat, clasamentul in Liga 1 se prezinta astfel:1. CFR Cluj 48p2. Universitatea Craiova 43p3. FCSB 43P4. Astra Giurgiu 40p5. FC Botosani 39p6. Viitorul 38p------------------7. Gaz Metan 37p8. Sepsi 32p9. Dinamo 31p10. Hermannstadt 24p11. Chindia 24p12. Poli Iasi 22p13. Clinceni 21p14. Voluntari 14pPrimele 6 clasate merg in play-out, in timp ce ultimele 8 locuri se vor duela in play-out.I.G.I.G.