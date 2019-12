Liga 1: Rezultatele inregistrate sambata

Ziare.

Am avut parte de meciuri extrem de echilibrate si de multe goluri pe final. Dar iata rezultatele inregistrate sambata in Liga 1:(Ofosu '53 / Sut '80)min.80 - Sut (Clinceni) egaleaza cu o lovitura de cap.min.71 - Parvulescu (Clinceni) vede cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu.min.53 - Ofosu (Botosani) deschide scorul din pasa lui Askovski.(Balan '55 / Constantin '76 si '85, ambele din penalti)min.85 - Marius Constantin (Gaz Metan Medias) inscrie din nou dintr-un penalti! Acelasi Diallo a faultat in propriul careu.min.76 - Marius Constantin (Gaz Metan Medias) egaleaza dintr-o lovitura de la 11 metri, dictata pentru un presupus fault in careu asupra lui Bus.min.55 - Balan (Poli Iasi) deschide scorul dupa o gafa a portarului Plesca.(Cicaldau '74, Balasa '89 / Papazoglou '54)min.89 - Balasa (Craiova) inscrie cu capul dupa un corner.min.74 - Cicaldau (Craiova) egaleaza dintr-o lovitura libera de la aproximativ 22 de metri.min.54 - Papazoglou (Voluntari) finalizeaza din cativa metri o centrare perfecta a lui Vlad.In primul meci al etapei, disputat vineri sera, Sepsi s-a impus pe terenul lui Dinamo cu 2-1.I.G.