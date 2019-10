Liga 1: Sepsi si Voluntari remizeaza in primul meci al etapei

Ziare.

Chiar daca nu s-a marcat, a fost o partida incarcata de dramatism, repriza secunda fiind una interzisa cardiacilor.Mai intai, oaspetii au ramas in inferioritate numerica dupa ce Ebralidze a vazut al doilea cartonas galben cu un sfert de ora inainte de final.Cinci minute mai tarziu, egalitatea numerica era restabilita dupa ce Ticu a primit si el doua cartonase galbene.Sepsi a avut sansa victoriei in prelungiri, insa Vasvari a executat extrem de slab un penalti si i-a permis lui Rimniceanu sa retina, iar la faza urmatoare Voluntariul a trecut pe langa gol.S-a incheiat pana la urma 0-0, un rezultat echitabil pentru ambele formatii.: Niczuly - Radoslav, Tincu, Barisic, Konongo - Vasvari, Velev - Carnat, Flores, Stefanescu - SafrankoREZERVE: Fejer, Diakhite, Salli Edgar, Istvan Fulop, Deaconu, Karanovic, KilyenANTRENOR: Csaba Laszlo: Ramniceanu - Struna, C. Achim, Balaur, A. Vlad - I. Gheorghe, Gorobsov, Capatana - Ionut Costin, Ebralidze, PapazoglouREZERVE: Mitrev, Kocic, Lopez, Signorelli, Daniel Benzar, Tira, SimonosvkiANTRENOR: Cristiano Bergodi M.D.