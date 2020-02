Liga 1: Suspansul pentru calificarea in play-off continua dupa o remiza tensionata

Ziare.

Giurgiuvenii au tremurat serios inca din startul meciului, mai ales ca Debeljuh a deschis scorul pentru sibieni in minutul 49, cu o lovitura de cap.In cele din urma, Astra a reusit sa intoarca rezultatul dupa o dubla semnata de Vali Gheorghe in minutele 55 si 67.Vali Gheorghe a avut sansa de a face 3-1, dar a ratat singur cu portarul. In plus, in minutul 87, Adi Balan a egalat pentru Hermannstadt dintr-o faza controversata, la care gazdele au acuzat o pozitie de ofsaid.Astra Giurgiu ocupa locul 5 in Liga 1, cu 41 de puncte, si va afla in ultima etapa daca se va califica in play-off.Mediasul are 40 de puncte, iar Viitorul are un punct mai putin. In ultima runda vor avea loc meciurile Astra Giurgiu - Sepsi, Gaz Metan - Dinamo si Viitorul - Academica Clinceni.C.S.